A La Chartre-sur-le-Loir, on chine toute l’année chez les brocs !

En ce début du mois d’octobre, une question se pose chez les chineurs. On chine quoi au village des antiquaires brocanteurs de La Chartre-sur-le-Loir (Sarthe) ? Pour avoir la réponse, il suffit de pousser les portes des 14 boutiques de brocs les vendredis après-midi, samedi en journée et dimanche matin.

A la brocante éphémère par exemple, on est accueilli par deux soldats en armure de fer tous deux posés sur des colonnes. On y trouvera également un très joli buste d’enfant en marbre signé de l’artiste Adolfo Cipriani ! Juste un peu plus loin, c’est l’arrivage d’une succession chez Kustom design où l’on retrouve deux grands comptoirs d’épicier, des chaises Tolix ou encore des vases en céramique.

Difficile de parler de toutes les boutiques mais si on regarde les arrivages insolites, alors on notera la façade d’un camion Renault ou d’un meuble à casiers patiné rose provenant probablement d’une école, à découvrir à l’atelier vintage indus, et comment ne pas parler de ce porte-manteau dans l’esprit Thonet fraîchement arrivé à l’Allée du Petit Bonheur !

On marche un peu dans ce charmant village pour découvrir encore trois boutiques dans le quartier Saint Nicolas ! Aux antiquités Armel Labbé, on y chine de très nombreux tableaux, mais aussi de petits meubles art déco sans oublier un large choix de luminaires.

Un dernier effort, 150 mètres plus loin, c’est les 700 m2 de Broc Antic 72 avec de nombreuses plaques émaillées et une superbe pompe à essence rouge de marque Boutillon, en parfait état, et comment ne pas parler de cet impressionnant arrivage de centaines de costumes provenant d’un cabaret !

Bref, vous l’avez compris La Chartre-sur-le-Loir surprend de semaine en semaine par des arrivages quotidiens, et c’est pour cela qu’on aime y flâner, entres autres. Un village au charme reconnu !