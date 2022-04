ABP Solution Habitat, pour être bien chez soi.

Implantée en Eure-et-Loir et en Loir-et-Cher, l’entreprise ABP, gérée par Julien et Richard Da Silva, est spécialisée dans toutes les fermetures de votre maison (Fenêtres, portes, portails, volets etc.).

L’occasion de mettre en avant toutes les nouvelles technologies qui transforment de plus en plus le métier de la rénovation des fermetures de l’habitat.

Basé à la fois à Châteaudun, Brou, Cloyes-Les-Trois-Rivières et Vendôme, ABP s’est s’installé également à Saint Gervais-la-Forêt à côté de Blois avec l’acquisition en 2020 de Cocheton Habitat. «Nous sommes de véritables passionnés, tournés principalement vers le particulier. Nos conseillers ont une vraie démarche d’accompagnement, afin que nos clients se sentent dans un climat de confiance. Zéro intermédiaire, nous soutenons les projets de nos clients de A à Z» détaille Richard Da Silva.

Rappelons que le changement de fenêtres est primordial pour une économie d’énergie et un confort sans déperdition de chaleur. Depuis 10 ans, la fenêtre a bien évolué et est devenue un véritable objet de décoration avec une multitude de personnalisations possibles. Elle s’est ouverte également aux nouvelles technologies avec les fenêtres connectées. «Nous sommes tous partis un jour rapidement de chez nous en s’interrogeant si notre fenêtre ou baie vitrée était bien fermée. Grâce à la domotique et à une application, on sait dorénavant si sa fenêtre est condamnée ou ouverte. La porte d’entrée peut également être commandée en ouverture à distance» conclut Richard Da Silva. Les modes de vie ont changé, les fermetures de votre habitat aussi.

