Accompagner et transmettre

Depuis vingt ans maintenant, Horizons Sahel met à disposition du matériel médical et éducatif recyclé dans tout le Sahel et principalement à Dakar.

Collectant inlassablement le matériel dans toute la France, stocké et vérifié à la base logistique de l’association à la Ville-aux-Clercs par la trentaine de membres actifs, les containers sont expédiés par la suite directement dans les structures africaines suivant leur besoin. En assemblée générale en mai au centre hospitalier André Gibotteau avec une quarantaine d’élus, directeurs d’hôpitaux et enseignants sénégalais venus spécialement, Daniel Milière, président fondateur de l’association, a pu présenter les différents projets à venir.

Arrivée en France trois jours auparavant, la délégation africaine a débuté son séjour par le salon Santexpo à Paris qui réunit les fabricants de matériels et équipements médicaux puis en lien avec les différentes associations africaines de Vendôme comme Afrivision ou Initiative Afrik Plus. Suivirent cinéma et moments festifs. «En 20 ans, nos 186 expéditions de containers représentent 13 362 m3, plus de 13 000 tonnes de matériels pour une valeur de 5 millions d’euros en valeur» détaillait le président lors de la présentation de son rapport moral.

Même si cette aide reste une action importante d’Horizons Sahel, l’association a évolué pendant toutes ces années apportant en plus des collectes et distributions avec son pôle Santé, un pôle édcatif avec la formation d’étudiants lors d’université d’été et son process d’expertise de qualité et de traçabilité. Des déplacements sur place pour des expertises en Afrique avec des aides à la prise de décisions ou de conception en matière d’organisation des bâtiments ou de fonctionnement des services hospitaliers.

«L’arrivée de Karine Vérité en février, première salariée d’Horizons Sahel a marqué un tournant dans notre capacité à fonctionner en mode projets car nos missions évoluent, que ce soit en maintenance ou équipement hospitalier et la mise en place prochaine de la formation échographie au Sénégal sans oublier le montage de tous les dossiers de financements de ces projets» poursuivait Daniel Milière. L’association a également un pôle éducatif qui réalise lui aussi des collectes de livres et matériels pédagogiques pour équiper des ludothèques et bibliothèques dans les services de pédiatrie ou des collèges et écoles dans ou le Sénégal. «En collaboration avec le groupe Triangle à Morée avec Electriciens Sans Frontières et les étudiants de l’INSA-CVL de Blois, nous avons un projet pour 2025 d’électrification d’écoles par capteurs solaires photovoltaïques comme nous l’avons déjà en 2022 dans des zones rurales» concluait Maïté Fremery, vice-présidente d’Horizons Sahel et responsable du pôle éducatif. Du développement durable à l’aide au développement dans la santé et l’éducation en Afrique de l’Ouest, Horizons Sahel est devenu expert pendant toutes ces années et se donne les moyens de poursuivre ses actions pour les années à venir.