Quand on prend connaissance de toutes les questions que peuvent se poser les gestionnaires, tant politiques qu’économiques ou associatifs, sur notre Loir-et-Cher si riche en divers atouts et atours, tels que les châteaux (trouvez un autre département en France qui en a autant, de toutes tailles, dans un même périmètre?), l’un des plus grands zoos du Monde, à «Beauval»-Saint-Aignan, les cours d’eau, les pistes cyclables, les terrains de randonnées tant pédestres qu’hippomobiles, roulottières ou ânières, on se pose la question de savoir comment les collectivités plus «pauvres» doivent se tournicoter la tête pour trouver des solutions de promotion, d’extensions, de recettes, de miracles ?

Et pourtant, notre Département se pose, encore, plein de questions pour faire prospérer ses richesses afin d’accueillir, mieux et encore plus de touristes en tentant d’en séduire, surtout, des nouveaux, malgré les conséquences, non encore digérées, du confinement et des répercussions de la Covid-19, dont on n’a pas encore pu mesurer toutes les conséquences des répliques dévastatrices.

De nouvelles cibles…

Les Assises du Tourisme ont donc mis à jour, au château de Chambord, la feuille de route touristique départementale pour les années 2023-2028, autour de quatre axes prioritaires, à savoir pragmatisme, cohérence, adaptabilité et opérationnalité.

Philippe Gouet, président du Conseil départemental, en relation directe avec sa première vice-présidente, Catherine Lhéritier, présidente de l’Agence de développement touristique Val de Loire-Loir&Cher, en osmose avec tous les acteurs et prestataires évoluant autour et pour le tourisme (hôtels, restaurants, gîtes et accueil à la ferme, syndicats d’initiatives et/ou de tourisme, loueurs de cycles,…etc.), ont défini, avec «Protourisme», un organisme spécialisé dans les questions touristiques, et l’Observatoire de l’économie et des territoires 41, les cibles extraites des quelque 300 réponses sur le millier de personnes contactées.

Outre les territoires très fréquentés, il faudra conquérir et fidéliser les cibles de clientèles prioritaires, en prenant en compte le développement durable et la mobilité vertueuse. La qualité des services doit être proactive pour disposer des ressources humaines nécessaires formées à l’activité touristique. La cohésion de tous les acteurs doit être forte et unie pour favoriser la découverte d’un territoire animé tout au long de l’année.

Les clientèles-cibles sont constituées des familles, des vélos-flâneurs, des couples urbains branchés et des seniors actifs plus sensibles que les autres à certains charmes naturels et qui privilégient les périodes hors vacances scolaires, en jouant la carte de la gastronomie, de la culture et de l’art…

Aménager, développer, qualifier, promouvoir, accueillir et, surtout, animer, restent les clés de la réussite de cette mission pour les 5 ans à venir…

Inutile de préciser qu’il aura coulé des milliards de mètres cubes d’eau, sous les ponts de la Loire, du Cher, du Loir, du Beuvron, de la Cisse, …avant que l’on en ait appliqué toutes les résolutions…