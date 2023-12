Au Quai des Arts à Vibraye (72)

Samedi 9 décembre 20h30 Dimanche 10 décembre 15h : théâtre «Aux deux colombes»

Jean-Pierre s’est remarié avec la jeune sœur de sa femme, qu’il croit morte dans un incendie en Amérique latine. Mais la prétendue défunte réapparaît vingt ans après ! Pressé par les deux femmes de choisir celle qu’il veut garder, il les fait patienter alors qu’apparaît une mystérieuse troisième… Le triangle amoureux du vaudeville bousculé par Sacha Guitry devient un quadrille frénétique !

Organisé par les Joyeux Vibraysiens – Par la troupe La 7ème compagnie

Résa à l’Office de Tourisme VBA. Tél. 02.43.60.76.89. Résa à l’Office de Tourisme VBA. Tél. 02.43.60.76.89. reservationqda@tourismevba.fr Mercredi et vendredi de 10h-12h30 et 14h30-17h30. Samedi de 14h30 à 17h. Tarif unique : 10€.

Jeudi 28 décembre à 15h : cinéma «Les trolls 3»

Après deux films à se tourner autour pour finalement tomber dans les bras l’un de l’autre, Poppy et Branch sont officiellement en couple (#broppy)! Alors qu’ils n’ont plus de secrets l’un pour l’autre, Poppy fait une découverte incroyable relative au passé de Branch…

Sorti en salle le 18 octobre 23 1h32min Animation, Aventure, Comédie, Famille, Action

De Tim Heitz, Walt Dohrn/ Par Jonathan Aibel, Glenn Berger/Avec Vitaa, Anna Kendrick, Matt Pokora

Pas de réservation/Tarif : 5 €

Jeudi 28 décembre à 20h : cinéma «Marie-Line et son juge»

Marie-Line, 20 ans, est une serveuse énergique et bruyante. Sa rencontre avec un juge bougon et déprimé qui l’engage comme chauffeur, va bouleverser sa vie.

Sorti en salle le 11 octobre 1h43min Comédie dramatique, Drame, Comédie

De et Par J.P. Améris, Marion Michau/Avec Louane Emera, Michel Blanc, Victor Belmondo

Pas de réservation / Tarif : 5 €

Dimanche 14 janvier à 15h : théâtre «Boule de suif»

De Guy de Maupassant

Hiver 1870. À bord d’une diligence, dix personnes – des notables, deux bonnes sœurs, un révolutionnaire et une femme galante surnommée Boule de suif – fuient Rouen occupée par l’armée prussienne. La présence de cette femme soulève le mépris et l’indignation. Il neige, la diligence avance lentement. La faim tourmente les esprits. Généreuse, Boule de Suif partage ses provisions avec les passagers. La nuit tombe. La diligence doit faire étape dans un village occupé par l’ennemi. Un officier prussien retient alors les voyageurs en otage…

Création compagnie Carpe Diem Argenteuil / Direction André Salzet

Avec le soutien de la Ville d’Argenteuil et du Conseil Départemental du Val d’Oise

Adaptation André Salzet et Sylvie Blotnikas

Mise en scène : Sylvie Blotnikas

Interprétation : André Salzet