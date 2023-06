Bilan positif et effectif retrouvé

Se félicitant, à juste titre, que le nombre de licenciés dans les clubs sportifs de Vendôme et que l’activité de ceux-ci avaient retrouvé le rythme d’avant covid, Frédéric Segura, président de l’Union Sportive Vendômoise-Union d’Associations (USV-UA) annonçait son départ de l’association pour d’autres horizons en dehors du vendômois.

« Au moment de céder avec regret la présidence de l’USV-UA à Alain Saillard […] je mesure tout d’abord le chemin parcouru par l’ensemble des associations depuis mars 2020» débutait Frédéric Ségura lors de sa dernière assemblée générale en tant que président. En effet, soulignant l’implication et l’énergie de celles-ci, à savoir relever le défi d’un arrêt complet des activités sportives pendant de longs mois, il invite les nombreux élus présents ce soir-là à les accompagner et poursuivre la rénovation et la création d’installations sportives à Vendôme. « Seule la conduite d’une telle politique d’investissement, aussi ambitieuse soit-elle, permettra de satisfaire le besoin croissant des vendômois en matière de pratique sportive ».

L’USV-UA a engagé également un grand nombre de projets fondés sur le principe de l’inclusion par le sport comme celui conduit conjointement avec la Maison de Santé Pluridisciplinaire Barillet qui permet, depuis septembre, la mise en place de cycles sports-santé ou à l’exemple de la charte signée en mai pour l’accueil de l’enfant en situation de handicap. « Dans le domaine des événements, outre le rendez-vous incontournable en début de saison de la Fête des Sports au moment de la Journée des Associations, l’USV-UA organise les 17 et 18 juin sa 2e édition de Vendôme à Vélo. Une première en juin l’année dernière avait marqué le début d’une aventure extraordinaire qui semble aller d’ores et déjà au-delà des ambitions initialement affichées » poursuivait le président.

Un bilan donc positif qui, comme Frédéric Segura le rappelle, ne doit pas occulter l’incompréhension de l’association Handisport vis-à-vis de la création de la commission « Sport Santé et Handicap » et qui a quitté l’USV-UA en 2022 ou la réduction de licenciés au sein de l’USV Musculation qui met en péril l’association. C’est sans compter sur l’arrivée prochaine de deux nouvelles associations sportives de Vendôme en son sein, La Joyeuse Pétanque Vendômoise et le Vendôme Roller Club, qui à l’unanimité des nombreux membres présents à l’assemblée ont donné leur accord pour une année d’observation avant qu’elles rejoignent d’ici 2024 les 23 clubs qui composent l’USV-UA.