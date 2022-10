Brocante mensuelle à Vendôme

Le rendez-vous de la brocante du 3e dimanche de chaque mois redémarre dès octobre pour le plus grand bonheur des chineurs et de tous les Vendômois.

Cyrille Augis, brocanteur spécialisé dans les vieux papiers, est un homme tenace. Depuis une vingtaine d’années, il exerce ce métier passionnant en un véritable amoureux de notre Vendômois. «Je mets tout mon cœur à perpétuer ce rendez-vous mensuel qui anime pendant tout l’automne et l’hiver jusqu’au printemps le centre-ville de Vendôme le dimanche», aime-t-il à souligner. Bénévole du temps où l’Office de tourisme était en charge de son organisation, il a décidé de reprendre le flambeau même si ce n’est pas toujours facile entre la venue des professionnels, les dates à bloquer et la place à trouver. Deux dates ont donc d’ores et déjà été retenues, celle du 16 octobre et celle du 20 novembre. En décembre, les marchés de Noël et les différentes animations de fin d’année n’ont pas permis de trouver de la disponibilité sur le lieu du marché couvert. Mais l’on espère tous, qu’en janvier, la date sera validée rapidement.