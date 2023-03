ça se passe au Quai des Arts, à Vibraye (72)

Lundi 13 mars à 20h : Un petit miracle Cinéma

Rien ne va plus pour Juliette ! L’école dans laquelle elle enseignait a brûlé, et sa classe unique va devoir être dispatchée aux quatre coins du département. Pour éviter cela, elle propose une solution surprenante : installer sa classe aux Platanes, la maison de retraite locale, seul endroit qui puisse les accueillir le temps des travaux…

De Sophie Boudre. Par Sarah Kaminsky, Emilie Frèche. Avec Alice Pol, Jonathan Zaccaï, Eddy Mitchell

Pas de réservation, tarif unique : 4,50 €

Vendredi 17 mars à 20h : Les géants du Music Hall, par Jean Marc Desbois. Concert

Le temps d’un tour de chant, Jean-Marc Desbois entouré de ses amis musiciens, revisite le répertoire de ces géants du MUSIC-HALL qui ont marqué nos vies et nos mémoires. De l’énergie de Gilbert Bécaud, à la poésie de Jean Ferrat, en passant par le romantisme de Charles Aznavour, le swing de Claude Nougaro, le réalisme de Serge Reggiani et la formidable énergie de Johnny Hallyday. C’est 1h20 de détente, et de souvenirs que vous propose Jean-Marc DESBOIS.

Avec Jean-Marc Desbois, accompagné par au piano : Antoine Hervier, à la basse : Marc Darnere, à la batterie : Alban Mourgues

Réservations à l’Office de Tourisme VBA Mercredi et vendredi de 10h-12h30 et 14h30-17h30 Samedi de 14h30-17h Durée : 1h20 – Tarif : 12€ et -18ans 8€

Dimanche 19 mars et samedi 1er avril de 14h30 à 17h30 : Exposition par Jean-François Deschamps

Très jeune, j’ai toujours aimé dessiner. J’étais aussi attiré par la photographie car mon père en faisait beaucoup et il me prêtait son folding (appareil photo à soufflet). Les photos noir et blanc étaient développées par des labos professionnels et c’est à ce moment que m’est apparu «Le mystère de la chambre noire»… Cela fait maintenant plus de 60 années que j’ai gardé un œil derrière l’objectif et cela m’a permis de croiser mon chemin avec diverses personnalités telles que Serge Gainsbourg, Michel Polnareff , Léo Ferré et bien d’autres (Jean-François Deschamps).

Au Quai des Arts – Entrée gratuite

Vendredi 31 mars à 20h30 : Une bombe dans le panier Théâtre

Un colis « suspect » a été trouvé en salle d’embarquement à l’aéroport d’Orly ! Les passagers bloqués, seront tour à tour, interrogés. Mais que faire en attendant ? Une comédie folle et délirante où les caractères des uns et des autres nous font exploser de rire !

Pièce écrite par Elysabeth Forgo. Mise en scène par Elysabeth Forgo, avec Lisa, Josy, Sandrine, Flo, Elysabeth, Eric, Jacky, Dom et Richard

Organisé par l’Association Gymnastique Volontaire de Vibraye

Résa à l’Office de Tourisme VBA Mercredi et vendredi de 10h à 12h30 et 14h30 à 17h30, Samedi de 14h30 à 17h Tout public Tarifs : Adulte : 8€, – de 15 ans : 4€

Samedi 1er avril à 20h : Les copains d’abord Concert

Une soirée musicale avec un répertoire varié avec les textes entre autres de Georges Brassens, Jean Ferrat, Johnny Hallyday, Renaud, Hugues Aufray, Maxime le Forestier, Joe Dassin, Edith Piaf, Julien Clerc, Charles Aznavour, etc…Et toujours un moment de convivialité où nous pourrons tous reprendre ensemble au moins le refrain !!!

Avec Pascal Robert : Guitare et chant, Marité Joubaud : Contrebasse, Yves Joubaud : Guitare, Laurent Hemon : Trompette, clarinette et saxo, Jacques Villeneuve : Chant

Org. par l’Amitié Développement Korhogo

Résa à l’Office de Tourisme VBA Mercredi et vendredi de 10h à 12h30 et 14h30 à 17h30, Samedi de 14h30 à 17h

Tout public Tarifs : Adulte : 10€, – de 16 ans : 5€

Vendredi 7 avril à 20h : Spectacle humour

Angélique va dire oui… ou non. Jeanne est enceinte… ou pas. Delphine divorce et garde le chien. Et si le bonheur se trouvait là où on ne le cherche pas… Dans la salle d’attente d’un cabinet médical, trois femmes, que tout oppose, vont se rencontrer à un moment charnière de leur vie. Toutes les trois ont un point commun : la recherche du bonheur ! Le vrai !

Une pièce de Manu de Arriba, Anne de Kinkelin et Vanessa Fery. Mise en scène : Arnaud Maillard. Avec Vanessa Fery, Alexandra Furon et Marie-Cécile Sautreau. Musique : Anaïs

Réservations à l’Office de Tourisme VBA Mercredi et vendredi de 10h-12h30 et 14h30-17h30- Samedi de 14h30-17h Durée : 1h20 – Tout publicTarifs : Adulte : 12€ Enfant – 18 ans : 8 €