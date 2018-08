Camping paradis***

Outre ses commerces, ses monuments emblématiques et ses nombreuses activités, Vendôme recèle un joli camping en centre-ville « Au Cœur de Vendôme » . Visite guidée.

Du nouveau pour le camping vendômois, « Au Cœur de Vendôme » accueille depuis le printemps de nouveaux propriétaires, Corinne et Patrick. Un projet muri depuis quatre ans par ce couple originaire de Rhône-Alpes et qui s’est concrétisé en avril.

Au milieu des arbres, le long du Loir, aux confins de la route des Grands Prés, « Au Cœur de Vendôme » offre 25 locatifs au milieu des 165 emplacements. Dix mobil-home pouvant accueillir six personnes et douze «Tit’home» pour cinq occupants et, depuis leur installation, Corinne et Patrick ont complété l’offre avec trois «Coco sweet», des tentes originales au confort supérieur, disposant de deux couchages et d’un coin repas. «Notre offre variée nous permet d’offrir aux Vendômois la possibilité de loger leur famille ou leurs invités à l’occasion d’événements familiaux ou durant les vacances», expliquent les nouveaux propriétaires. Et des projets, ils n’en manquent pas. A terme, une extension de l’offre de mobil-home, la refonte de l’accueil avec la création d’une terrasse et la mise en place d’une épicerie au sein du camping. A venir aussi, et dans un futur proche, l’installation d’un snack dans le camping pour notamment proposer aux campeurs des petits-déjeuners. En relation étroite avec l’Office de tourisme, le camping propose des vélos en location, avec un partenariat également avec l’USV Canoë-Kayak pour de belles balades sur la rivière. « Au Cœur de Vendôme », un camping nature à 300 mètres du centre-ville, un atout de plus pour l’attractivité du territoire et une offre complémentaire pour la ville d’art et d’histoire.

Au Cœur de Vendôme*** – Site des Grands Prés – rue Geoffroy-Martel – 41100 Vendôme – 02 54 77 00 27 – www.aucoeurdevendome.com

Le Petit Vendômois