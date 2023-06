Cantates de Bach et arias de Haendel et Vivaldi

Pour l’édition 2023 de Festillésime 41, la communauté du Perche & Haut Vendômois et la commune de Saint-Jean-Froidmentel s’associent afin de proposer un événement culturel doux et apaisant dans un lieu magnifique.

Avec Aurore Boutin, soprano; Geneviève Emonet, mezzo-soprano; Vincent Daguet, violoncelliste et Bernard Mercier, organiste, les arias de Vivaldi, de Haendel et les cantates de Bach offrent un moment de paix et d’émotion inégalée. Par leur virtuosité et leurs couleurs, elles nous plongent dans un état de grâce emprunt de spiritualité. La voix chaude de la mezzo-soprano Geneviève Emonet et les aiguës aériens de la soprano Aurore Boutin s’accordent à merveille avec la sonorité profonde de l’orgue et du violoncelle. Les quatre artistes proposent leur sélection des plus beaux arias en solo ou en duo pour vous faire partager leur passion de la musique baroque.