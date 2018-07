Cours cocotte… cours !

Du 10 au 20 octobre, Florine, Isabelle et Emilie s’envoleront pour le Sri Lanka. Rien d’un voyage d’agrément ou d’une découverte touristique. Au programme, le Raid Amazones, 100% solidaire et féminin, qu’elles ont souhaité mettre au profit du handisport.

Elles sont trois. Trois mamans de 31 à 49 ans. Florine Augustin, Isabelle Charlet et Emilie Brochard participeront au Raid Amazones organisé par Alexandre Debanne. Un raid multisports qui se tiendra au Sri Lanka, au sud du continent indien. Course à pied, VTT, canoë-kayak, tir à l’arc ou encore course d’orientation sont au menu de ce défi hors norme. «Je me prépare depuis 9 mois, coaché par Bruno Gauthier, le président de Blois Cyclo Sport», explique Florine Augustin. Au Sri Lanka, elles seront en lice dès l’aube avec, pendant six jours, une épreuve différente. Un challenge qui sera suivi d’un volet caritatif auprès de la population locale : cueillette de thé, aide à la scolarité des enfants avec les femmes sri-lankaises… A la tête de deux entreprises, l’une de ressources humaines, l’autre d’intérim, Florine a pris en charge, via Aderim, sa société de travail temporaire, l’intégralité des frais inhérents à leur participation (voyage, hébergement, logistique…).

«Un défi entre copines»

Conscientes de vivre une aventure d’exception et d’endosser un statut de «privilégiées», les trois amazones blésoises lancent en parallèle une souscription au profit de l’association Telmah (Tendez la main au handisport), dont Marie-Amélie Le Fur est la marraine. En ligne de mire : la collecte de 10000 euros pour le financement de deux fauteuils adaptés à la pratique sportive à destination de personnes à mobilité réduite : «Au départ, c’était plutôt un pari, un défi entre copines. Puis, très vite, la possibilité qui nous était offerte de mettre en lumière une association dans le cadre de l’événement est venue comme une évidence.»

Elle ont mis en ligne sur Facebook un appel à dons pour Telmah : «Nous avions à cœur de soutenir une initiative de notre territoire en lien avec notre challenge. Le sport est un formidable facteur d’inclusion sociale, il développe l’estime de soi, rapproche les hommes et les femmes grâce aux valeurs qu’il véhicule et aux instants partagés. Nous rêvons que chacun, malgré la différence, puisse pratiquer un sport qui lui permette de s’accomplir. Force est de constater que le coût du matériel adapté peut être un frein à cette démocratisation», poursuit Florine.

Nul doute que le courage et la détermination que ces trois-là ont mis en exergue sensibilisera les bonnes volontés.

Pour participer sur Facebook à la cagnotte

au profit de Telmah : Cours cocotte

Jean-Michel Véry