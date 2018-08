Des crus estampillés « Vendôme »…

Pour la promotion du Pineau d’Aunis, la Ville de Vendôme a mis les bouchées doubles en sélectionnant des bouteilles issues uniquement de ce cépage, emblème local et typique du territoire.

Fruit d’une concertation avec le syndicat de l’AOC des Coteaux du Vendômois, une commission de dégustation, encadrée par un œnologue, a été mise en place pour réaliser deux fois par an, au printemps pour les vins gris et à l’automne pour les rouges, une sélection des meilleures bouteilles issues de ce cépage. Une commission partagée entre élus et viticulteurs afin d’arborer sur l’étiquette des crus sélectionnés la précieuse collerette arborant le logo «Vendôme, plus qu’une place».

Pour Nicolas Parmentier, secrétaire du syndicat de l’AOC Coteaux du Vendômois : «Cette démarche est intéressante car, très souvent, les jury d’appellations dégustent les vins avant leur mise en bouteille. Ce n’est donc pas le produit fini qui est testé. C’est donc un gage de qualité supplémentaire et tous les viticulteurs adhérents du syndicat peuvent soumettre leur production.»

En gris, parmi les cuvées sélectionnées : celles de la Cave coopérative du Vendômois, du domaine Patrice Colin, de Denis Nourry, de la cave de la Berthelotière, des domaines du Four à chaux et de Brazilier. Du fruit, de la vanille, de la pêche, de la poire, cannelle et amaretto… toute une déclinaison aromatique qui devrait séduire touristes et Vendômois.

Une opération qui vise à sensibiliser les bars et restaurants du Vendômois sur cette référence de vin local et les inciter à les proposer sur leur carte dès cet été.

Jean-Michel Véry