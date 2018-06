Des femmes à la barre

En mai, l’ Union des commerçants et artisans de Vendôme (UCAV) et la Fédération du commerce vendômois (FCV) votaient pour élire leurs nouveaux présidents lors d’une assemblée générale extraordinaire.

En avril, lors de l’assemblée générale de la Fédération du Commerce Vendômois, Aurélien Richard avait annoncé qu’il ne se représenterait à la présidence de la Fédération, un poste qu’il occupait depuis 2015. Restait à trouver son successeur, et là les candidats ne se bousculaient pas. Une situation dont les commerçants avaient alors été informés par courrier. Mais, c’était avant le 15 mai, date à laquelle les 17 membres du conseil d’administration ont voté pour élire leurs nouveaux présidents. Plus exactement leurs nouvelles présidentes… Ce sont en effet Christelle Baudoin-Gilles, du magasin Yves Rocher, pour l’ Union des Commerçants et Artisans de Vendôme et Stéphanie Daniel de Tout un Fromage pour la Fédération du Commerce Vendômois qui ont été élues.

«Notre élection est encore récente, mais nous comptons bien la transformer à travers des objectifs et des projets, explique Stéphane Daniel. Le commerce vendômois a des atouts, et nous allons tout mettre en œuvre pour les révéler. Cela passera par des rencontres sur le terrain avec tous pour faciliter le dialogue et les échanges».

Et les projets ne manquent pas ! A commencer, par exemple, par la création d’un marché de Noël digne de ce nom.

Alexandre Fleury