Vivement l’automne

Il nous reste, en gros, 80 jours avant de fuir… Comme pour les coupes du Monde ou autres, le sport business ne plaît pas à tous. Le dépassement de soi, c’est effectivement plutôt une bonne chose, mais nous en rebattre les oreilles continuellement, matin, midi et soir, cela en devient écœurant. Pas une journée où l’on ne nous parle pas des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et on n’en est qu’au début… Avec l’arrivée, le 8 mai, de la flamme olympique en France après sa traversée de la Méditerranée à bord du Belem, ce sera parti pour quatre mois non-stop de communication. Pour ceux, qui comme moi, s’en moquent un peu (des JO) il nous faut nous justifier à chaque fois… Comment est-il possible de ne pas être heureux que les JO se passent en France, dans notre si belle capitale ?

Si si, je vous assure, je ne suis ni heureux, ni malheureux… simplement je m’en fous. Par contre, cela fait bien deux ans que l’on en mange, au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner des élans de nos journalistes sportifs. Que ce soit à la radio, sur le web, à la TV ou dans nos journaux, les JO c’est l’événement de l’année à ne pas louper si l’on avait oublié. Mais est ce que la fête sera belle ? Est elle pour toutes et tous ? Jeux populaires ou fête du fric pour juste quelques-uns ?

Les JO, ce n’est pas une fête populaire. Elle l’est évidemment sur le papier mais dans la réalité, comment cela se passe t-il ? Des tarifs prohibitifs, des chanceux tirés au sort et n’ayant comme choix que des disciplines restantes… Les Jeux Olympiques de Paris élite ? Finalement, pour celui qui aime les JO, la meilleure place ce sera sur son canapé, devant sa télévision, la même place que l’on pouvait avoir pour les JO de Tokyo. Juste le plaisir peut-être de pouvoir voir la flamme passer près de chez soi le 8 juillet, par exemple, car l’on a la chance en tant que Loir-et-Chériens et Vendômois qu’elle soit physiquement sur notre territoire. Et encore, la flamme portée sur 200m par des porteurs totalement inconnus de la population, car les Loir-et-Chériens qui ont obtenu le privilège de la porter, seront sur d’autres parcours, en dehors du département. Seule Marseille, première ville étape, verra ses porteurs marseillais comme Soprano ou Denis Papin.

Je vous épargnerai toute la longue liste du pourquoi les JO sont une grande supercherie, le prix que cela va nous coûter d’argent public et privé que même la cour des comptes est incapable d’estimer, le sport très business en somme. L’armée de bénévoles avec juste leur sandwich de payé et un bob pour le soleil, les tests grandeur nature de la vidéosurveillance algorithmique pour notre bien disent-ils, des lignes de vêtements plutôt pas terribles, voire moches, pour nos athlètes, les transports parisiens qui vont saturer et dont le prix du billet va doubler.

Beaucoup vont fuir la capitale en n’oubliant pas de louer, cher, leur logement aux visiteurs étrangers… On pourrait reprocher aux médias cette approche monolithique, une couverture sans aucune critique. Tout le monde il est beau, tout le monde il est content en somme. Et vive le sport !