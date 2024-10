Fascinant Week-End autour de la vigne

Samedi 19 et dimanche 20 octobre, partez à la découverte du terroir vendômois autour de sa vigne avec «Vignobles et Découvertes», Fédération Nationale avec le soutien d’Atout France. Un événement oeno-touristique pour (re)découvrir toute la richesse de notre patrimoine gustatif.

ESCAPADE GOURMANDE EN DRAISINE

Embarquez à bord de la draisine pour une vue imprenable à 360° sur la vallée du Loir & ses paysages. Sur le quai, c’est Pascal Creuzet, vigneron du Domaine des Caves aux Caux, qui vous accueille et vous fait découvrir ses vins.

Gare de Thoré-la-Rochette / T 02 54 77 05 07

5 €/pers

Samedi de 14h30 à 17h – Durée balade draisine: 30 min

À VÉLO À TRAVERS LE VIGNOBLE

Partez à la découverte du vignoble AOP Coteaux du Vendômois et des sites patrimoniaux remarquables.Et finissez par une dégustation de mets locaux et de vins issus de l’appellation «Coteaux du Vendômois» dans l’une des tours du château des Bourbon-Vendôme.

RV : château de Vendôme / Résa T 06 12 45 31 05

De 20 à 35 €/pers

Samedi à 15h – Durée 4h

EN CALÈCHE DANS LE VIGNOBLE

Solène, femme de vigneron, vous emmène au rythme cadencé de sa calèche au milieu du vignoble vendômois, autour de l’ancienne gare de Thoré-la-Rochette.

Gare de Thoré-la-Rochette / T 06 77 78 38 36

5€/personne le trajet de 30 minutes

Samedi de 14h30 à 17h

DÉGUSTATION MUSICALE

Après la découverte des 500 instruments de musique du monde entier, Jean-Vivien Martellière, vigneron du cru, vous fera déguster 3 types de vins caractéristiques de la vallée du Loir sur fond de musique des Andes joué «en live».

Musikenfête à Montoire-sur-le Loir / T 02 54 85 28 95

De 5 à 10 €/pers Samedi & Dimanche à 17h

BALADE VIGNERONNE EN TRACTEUR

À bord d’une ancienne benne à vendange & pause dégustation dans la cave. Vous aurez le privilège de visiter le petit musée du vin & de la vigne de la famille Jumert où se côtoient outils d’une autre époque & objets insolites.

Domaine de la Berthelotière à Villiers-sur-Loir

Résa : T 02 54 72 94 09

10 €/personne (12 personnes max)

Samedi à 10h et 15h (durée 1h)

VISITE DE L’ATELIER D’UN VITISCULPTEUR

L’atelier de Jean-Pierre Renard est situé dans les dépendances d’une longère typique de la vallée du Loir, au pied du coteau. Découvrez son univers et sa démarche créative à partir de pièces d’usure et d’outils d’origine agricole et viticole, et terminez la visite par la dégustation d’un AOC Coteaux du Vendômois de la Cave du Vendômois.

19 rue du Coudray à Villiers-sur-Loir

Gratuit / T 06 30 67 27 58

Samedi & Dimanche 10h-12h/14h-19h