Isolation, des innovations permanentes

Parmi les matériaux récents, les panneaux de toiture rencontrent un joli succès. Le principe est simple.

Sur la structure principale de la charpente, au lieu de poser des chevrons sur les pannes faîtière, intermédiaire et sablière, on pose directement un panneau intégrant dans un caisson pare-vapeur, isolant, film sous toiture, mais aussi les chevrons. Reste à latter et recouvrir de tuiles ou d’ardoises. Plusieurs avantages à ce système : une mise en œuvre rapide, une adaptation à toute forme de toiture, une isolation par le dessus qui ne réduit pas la hauteur de la pièce…

Côté isolation, de nombreux choix sont possibles, fibre de bois, laine de roche, mousse polyuréthane, liège, voire un mix de ces composants selon les performances recherchées qu’elles soient thermiques et/ou phoniques avec une résistance optimale au feu.

Parmi les matériaux isolants, dans ce cadre comme dans des mises en œuvres plus classiques, la fibre de bois a le vent en poupe. Provenant du défibrage de chutes de résineux, ce matériau entre parfaitement dans la filière écoresponsable en étant renouvelable et dont la provenance est garantie par les fournisseurs d’exploitations forestières locales et dûment certifiées. «La fibre de bois convient particulièrement à l’isolation par l’extérieur des rampants de toiture en bioconstruction et ses performances thermiques et acoustiques sont complétées par une véritable optimisation du confort l’été grâce à une inertie dont le cycle de déphasage est allongé», explique un charpentier convaincu.