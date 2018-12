Je ne peux pas, j’ai piscine

Le complexe nautique des Grands Prés attendu depuis plus de deux ans va ouvrir ses portes avant les vacances de décembre.

Des couleurs vives dès l’entrée, tout est neuf des portiques aux bassins jusqu’aux vestiaires, le complexe nautique communautaire ouvre ses portes et se dévoile enfin au public. Une ouverture prévue en début de mois et retardée d’une semaine à cause d’une trappe de désenfumage qui ne s’est pas ouverte lors du passage de la commission de sécurité. «Le problème s’est réglé en quelques minutes mais cela retarde l’ouverture» déclare Pascal Brindeau, maire de Vendôme et président de la Communauté de Communes.

Ce complexe n’est pas simplement une piscine car il réunit également un espace bien–être et relaxation avec hammam et sauna ainsi que la salle «Espace Loir» qui pourra être louée pour des soirées privées. Aquagym, Aquabike, Aquatraining ou Aquaform, toutes ces activités sont prévues en plus de la piscine traditionnelle, avec ses huit lignes de 25m et un bassin plus ludique entouré de plantes artificielles qui donnent un côté exotique. Tout y est prévu pour que, des enfants jusqu’aux adultes, chacun puisse profiter des bienfaits de l’eau. «Une large gamme de tarifs variés et adaptés, a été validée par le conseil d’administration de la régie du pôle nautique» précise le maire. Mais la piscine recherche encore quelques maîtres nageurs afin d’ouvrir l’équipement de manière plus importante.

Le complexe sera ouvert pour la billetterie du 12 décembre au 14 décembre, de 14h à 20h, une occasion de voir les lieux avant son ouverture au public le 15 décembre prochain. N’oubliez pas votre bonnet de bain, il sera obligatoire.

Infos pratiques :

Horaires d’ouverture au public :

– lundi : 12h-14h / 16h-21h

– mardi, jeudi, vendredi : 12h-14h / 16h-20h

– mercredi : 10h-20h

– jeudi : 12h-14h / 16h20h

– samedi : 11h-20h

– dimanche : 8h30-17h30

Tarifs :

– Pour les habitants de la communauté d’agglomération Territoires vendômois, 5.40€ accès bassins pour + de 18 ans et 12€ accès aux bassins + zones bien-être. Gratuit moins 3 ans, et 4.30€ moins 18 ans, lycéens, étudiants et bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active.

– Abonnement 10 entrées (accès bassins) : adulte plein tarif 48.60€. Pass horaire de 10h 30.60€. Accès annuel illimité aux bassins abonnement à 500€ (échelonnable).

Billetterie : pour les séances d’aquagym, aquabike, aquaforme… les 12, 13 et 14 décembre, 14h-20h.

Les tarifs seront 25% plus élevés pour ceux qui habitent hors Territoires Vendômois.

Alexandre Fleury