La Vallée de la Seine et ses escales incontournables

Avec les cars Saint-Laurent, l’association des Amis de l’Orangerie à Vendôme, propose une croisière sur la Seine, du jeudi 6 au lundi 10 octobre, soit 5 jours et 4 nuits.

Sur le bateau «Le MS Botticelli», vous découvrirez les beautés de la vallée de la Seine, avec plusieurs escales programmées.

Programme :

Départ vers 13h de Vendôme, à l’Orangerie, Fg Chartrain, puis 13h15 du parking du Pré aux Chats et route en direction de Paris où vous embarquerez sur le bateau amarré quai de Grenelle vers 18h.

Les différentes escales et visites :

Château de Versailles et les grands appartements du Roi, la galerie des Glaces, les appartements de la Reine, les fabuleux jardins à la françaises… Honfleur : visite guidée de la ville, le vieux bassin, l’église Sainte-Catherine, les greniers à sel, l’église Saint Léonard, excursion sur la côte d’Albâtre. Un passage au Havre pour découvrir du bateau les hautes falaises de craie blanche bordées de plages de galets, le Pont de Normandie avec une escale à Etretat, ancien village de pêcheurs, devenu lieu d’inspiration des artistes et station balnéaire dans laquelle se nichent de magnifiques manoirs et villas, le Clos Lupin et autres châteaux. Sur le retour, visite guidée de Rouen, sa cathédrale, son centre historique, la place du Vieux Marché sur laquelle fut brûlée Jeanne d’Arc, la rue du Gros-Horloge (horloge astronomique du XIVe. s.). Et pour clôturer cette croisière à bord du bateau, une animation «guinguette» l’après-midi et la traditionnelle soirée de gal seront proposées.

Retour à Paris lundi 10 octobre, vers 9h. Retour à Vendôme vers 13h30.

Infos pratiques, tarifs, inscriptions :

06 74 15 73 30. Les Amis de l’Orangerie.