L’appli «QuelCosmetic» fait peau neuve

Substances indésirables : plus de 120 000 cosmétiques passés au crible de la nouvelle version de l’appli «QuelCosmetic».

Sept mois après le lancement de son application gratuite «QuelCosmetic», l’UFC-Que Choisir de Loir-et-Cher a lancé une nouvelle version encore plus pratique et adaptée à chaque profil de consommateur.

Téléchargée par 800.000 consommateurs, l’application couvre déjà un large spectre des cosmétiques grâce aux très nombreux produits signalés par les utilisateurs. Elle permet aujourd’hui de détecter la présence ou l’absence de 143 substances indésirables ou allergisantes dans plus de 120.000 références de produits. Écarter les produits à risque est d’autant plus indispensable que près d’un cosmétique sur trois recensé dans notre base contient des substances indésirables (hors allergènes), soit 40.000 produits à ce jour ! Loin de se limiter à une seule molécule indésirable, certains produits cumulent les risques pour les consommateurs.

«QuelCosmetic» permet d’identifier dans toutes les catégories de produits, un grand nombre d’alternatives indemnes de ces composés indésirables, faisant ainsi la preuve qu’il est parfaitement possible de s’en passer. Il est à noter que ces produits sans risques ne sont pas nécessairement plus chers, les cosmétiques de marques de distributeurs étant souvent bien placés.

Une nouvelle version pour répondre aux demandes des consommateurs

L’application a été améliorée, notamment grâce aux suggestions et retours des consommateurs. Il est désormais possible d’ajouter à la recherche les substances allergisantes. Le profil de l’utilisateur peut également être affiné pour permettre une lecture encore plus immédiate et personnalisable. Ainsi, le profil ‘femme enceinte’ est maintenant distinct du profil ‘bébé’. La recherche de produits est rendue plus facile et précise avec l’historique des produits scannés et la possibilité d’utiliser plusieurs mots clés. Enfin, grâce aux nombreux produits ajoutés par les consommateurs eux-mêmes, la base de données contient désormais plus de 120.000 produits cosmétiques.

Enfin, à la différence d’autres applications existantes, les appréciations données par «QuelCosmetic» sont exclusivement basées sur les études et positions publiées par les instances scientifiques reconnues

L’application sera présentée le 17 janvier par UFC Que Choisir, à la suite de la réunion concernant la cybercriminalité (14h30).

Entrée libre. Salle polyvalente du Centre de cure médicale André Gibotteau.

https://loiretcher.ufcquechoisir.fr/

Permanences Vendôme :

Pôle d’Accès au Droit, 37 av Georges Clemenceau

Mercredi 10h à 12h et 14h à 17h

Samedi 9h à 12h – Tél. : 02 54 73 91 53

Le Petit Vendômois