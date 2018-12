L’association des «Talents Croisés de Loir-et-Cher» lance sa Box des créateurs…

Au fil des mois, l’atelier de créateurs «Talents croisés», lancé par La Chambre de métiers et de l’artisanat de Loir-et-Cher, confirme sa position dans un créneau de mutualisation des idées, de la conception d’objets et la mise en valeur des métiers de la mode et des accessoires l’accompagnant.

Dans les anciens locaux du CFA du Bâtiment de Blois d’où ils devront partir un jour ou l’autre prochain, les membres de l’équipe, de plus en plus soudés, fourmillent d’idées et de compétences pour faire évoluer leurs métiers respectifs.

La dernière exposition de leurs œuvres, dans les locaux de la Caisse du Crédit Agricole Val de France à Blois, a été l’occasion, outre les échanges amicaux, de lancer, juste à la veille de Noël, leur dernière invention collective «La Box des Créateurs» qui, à l’instar de ce qui existe, ailleurs, en matière de séjours ou de soins de détente, proposera pour un investissement de 150 euros, le choix entre plusieurs offres auprès d’une partie des créateurs ayant adhéré à ce concept nouveau.

Parmi eux, Céline Coüery (celinecouery@orange.fr ou plumesetvolumes.fr ou 06 11 28 37 76), de Lignières, qui fabrique, sous la marque «Plumes et Volumes», des abat-jours sur mesure et donne également des cours de formation et le Vendômois Olivier Simonin (scarlett.decoration@wanadoo.fr ou 06 12 91 56 73 ou 02 54 73 16 46), tapissier-créateur-décorateur depuis 12 ans, formateur depuis 19 ans, ancien élève de l’école Boulle, qui anime des stages en initiation à la garniture de sièges, permettant de découvrir, entre autres, le monde de la décoration et ses coulisses…

Tous deux et Jurgen Katzengruber, concepteur de vêtements masculins à Savigny, iront exposer leurs réalisations au Carrousel du Louvre, à Paris, du jeudi 6 au dimanche 9 décembre prochains, avec le soutien du label promotionnel «Vendôme, bien plus qu’une place»

Par ailleurs, pour prendre date, «Talents Croisés» prépare sa deuxième édition «Faites de la mode», en octobre prochain à Blois, et les Journées européennes des métiers d’art, du 1er au 7 avril prochains, avec possibilité de découvrir toute la palette offerte (www.journeesdesmetiersdart.fr) ici, en Loir-et-Cher, par ces créateurs dynamiques et courageux.

www.ateliertalentscroises.fr

Richard Mulsans