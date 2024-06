Le 41 déclare sa flamme

La Flamme Olympique traversera le département lundi 8 juillet et débutera sa traversée en Vendômois à Fréteval avant de filer à Vendôme pour continuer son périple et terminer la journée à Blois.

C’est grâce au département de Loir-et-Cher que la Flamme sera présente dans notre territoire. En effet, Philippe Gouet, président du conseil départemental et son équipe s’étaient positionnés dès le départ pour que celle-ci parcoure également le Loir-et-Cher. «Accueillir la flamme est historique : elle n’est pas venue en Loir-et-Cher depuis plus de 30 ans. Le Relais de la Flamme permettra au département de promouvoir la pratique du sport et des valeurs fortes telles que l’esprit collectif, la discipline et le dépassement de soi» déclarait le président lors de la présentation du parcours.

Indissociable de l’histoire des Jeux Olympiques modernes, symbole d’unité et de paix, la Flamme diffuse l’esprit des Jeux sur son passage et marque le début des célébrations. Allumée à Olympie le 16 avril selon la tradition antique, la Flamme est arrivée à Marseille le 8 mai après un relais de 12 jours en Grèce et une traversée de la Méditerranée à bord du Belem, le célèbre trois-mâts. Un siècle après les Jeux Olympiques de 1924, ce relais marque donc le début d’une fête continue à travers le pays pendant plus de deux mois et ouvre la voie vers les épreuves au terme de la cérémonie d’ouverture le 26 juillet.

Lundi 8 juillet, elle parcourra donc les rues de Fréteval, Vendôme, Chaumont-sur-Loire, Thésée, Romorantin, Chambord et Blois. Chacune des communes traversées a préparé un programme d’animations variées accessibles à tous comportant des spectacles comme des initiations sportives mais également culturelles, des rencontres ou des ateliers des savoir-faire locaux. La ville de Blois, ville étape du Relais de la Flamme, clôturera la journée en Loir–et-Cher en organisant de nombreuses animations avec notamment, Place de la République l’allumage du chaudron.

Le 26 août, place à la Flamme Paralympique qui rayonnera à Blois comme dans la cinquantaine de villes réparties sur l’ensemble de l’hexagone pour marquer le coup d’envoi des Jeux Paralympiques. «Accueillir également cette flamme dans le Loir-et-Cher est une occasion unique de célébrer l’histoire du mouvement paralympique français et international, département d’origine de la championne Marie-Amélie Le Fur» concluait Philippe Gouet.