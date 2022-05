Le 41 par nature

Du 7 mai au 7 juin, Biodiversité et Nature vont rythmer le vie du Loir-et-Cher…

La deuxième édition de l’opération «Le mois de la biodiversité, le 41 par Nature», organisée par le Conseil départemental de Loir-et-Cher a été, officiellement, lancée, dans un cadre bien plus vert que la salle Kléber-Loustau, à l’Hôtel du Département.

Certes, il a été impossible de parcourir les 28 hectares du Centre départemental de soins d’accompagnement et d’éducation (CDSAE) du Val de Loire à Herbault, mais entre un rucher et un clos avec moutons, en passant par les ateliers de jardinage, le cadre était idéal pour expliquer cette grande fête pédagogique, du 7 mai au 7 juin.

Philippe Gouet, président du Conseil départemental, a suivi les explications données par Jacques Launay, directeur à l’aménagement rural et à l’environnement au sein du Conseil départemental, avant la visite guidée des lieux, sous la conduite de Jean-Paul Bordas, directeur.

90 jeunes de 6 à 20 ans y sont accompagnés, par une soixantaine d’encadrants en des ateliers verts. Parmi les projets, la plantation d’une centaine de jeunes arbres, et, sous les serres, on prépare la foire aux plantations, programmée dès la fin des Saints de glace.

Les meilleurs espoirs sont attendus pour la production de miel après deux saisons, en demi-teinte.

Un programme chargé…

Philippe Gouet a précisé que le Département s’engageait dans un challenge éco responsable fort pour un maintien, une sauvegarde et une meilleure gestion de la biodiversité, sur un mois certes, mais aussi pour les onze autres mois, car c’est un pari citoyen intergénérationnel constant, sans oublier la protection du patrimoine qui enveloppe toutes ces actions, sur les 28 espaces naturels sensibles (ENS) en Loir-et-Cher.

Ont été rappelés le plan en faveur des chauves-souris, la protection de la loutre en Sologne, l’installation d’une tour à hirondelles au collège de Morée, un programme «Miel & Pollinisateurs», avec l’installation de cinq ruchers et la conception d’une mallette pédagogique sur les pollinisations sauvages.

Par ailleurs, 170 hectares ont été acquis, en bois et marais, au cœur de la réserve de Grand Pierre et Vitain à Marolles et le dispositif d’aide à la plantation «Arbres & Haies» favorisera la biodiversité et le stockage du carbone…

27 classes d’écoliers et/ou collégiens ont pu bénéficier, au cours de l’année, d’un parcours pédagogique spécifique, en relation avec l’Éducation nationale, notamment.



Notons qu’entre les sorties Nature chaque mardi, (programme des quelque 41 rendez-vous sur www.le41parnature-le moisdelabiodiversité ou www.departement41.fr ou www.merveillesnature.com), il sera possible d’assister, gratuitement, à la projection du dernier film du cinéaste animalier, Laurent Charbonnier, «Le Chêne», à Cap’Ciné Blois, jeudi 26 mai, à 20 heures (02 54 58 41 41, poste 48 66).

Richard MULSANS

Le Petit Vendômois