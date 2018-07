Les Goûteux d’vins tiennent salon

Le Salon des Vins de France et de la Gastronomie de Chahaignes, dans la Sarthe, livre sa 34e cuvée.

Reconnu par un public fidèle, ce salon permet, en un week-end, de faire un tour de France des vins dans une ambiance toujours conviviale et en compagnie des producteurs et vignerons. Joël Bressand, président de l’association « Les Goûteux d’vins » est toujours fidèle au poste avec ses bénévoles. Leur grosse manifestation de l’année approche. Toujours avide de nouveauté, l’association accueillera pour cette édition un producteur de vin de Collioure et un producteur de cidre de Bretagne qui viendra faire déguster sa dernière mouture. Pas moins de 70 stands et autant de savoir-faire qui seront présentés au public, avec également au menu la gastronomie du Sud, représenté par un créateur de tapenade, si appréciée lors de l’apéritif estival.

Au long du le printemps, deux membres des Goûteux d’vins , des artistes, Marc Pasquier et Gérard Foussard ont confectionné le logo de l’association en modèle géant. Une fourchette, pour la partie gastronomie, et un bouchon de liège, côté viticole, qui pour l’occasion s’est transformé en morceau de tilleul, mais dont l’illusion est parfaite. Un symbole qui sera présenté lors du salon du 14 et 15 juillet et qui accompagnera dorénavant toutes les manifestations de l’association.

Le Salon des Vins de France et de la Gastronomie

de Chahaignes, les 14 et 15 juillet.

Alexandre Fleury