L’Esprit des Dieux, l’Esprit des Lieux à Oucques

Godefroy Boccovi, artiste aux multiples facettes, ouvre un musée à Oucques en septembre pour présenter au public sa collection extraordinaire d’objets de l’art africain accumulés en presque 60 ans, une culture riche et plurielle.

C’est un projet fou que Godefroy, octogénaire, a réalisé avec sa femme Sofie, hélas décédée récemment. Réunir dans une grange totalement rénovée en plein cœur d’ Oucques une collection peu commune de l’art africain qu’ils ont acquise au fil des années. «Déjà à Paris, nous avions pensé à réaliser ce musée mais pour différentes raisons nous n’avions pas pu concrétiser ce projet» détaille Godefroy Boccovi. Installé par hasard à Oucques depuis 20 ans, ce Parisien d’origine a pu réunir ces nombreuses pièces de symboles africains, pour beaucoup uniques. Une partie avait déjà été exposée en 2017 à la chapelle Saint-Jacques à Vendôme.

Ce continent vaste et pluriel comporte non pas un mais plusieurs arts. « On parle des arts du continent noir de l’Afrique, des ethnies qui croient à l’animisme, cette conception qui attribue aux êtres de l’univers comme aux choses, une âme analogue à l’âme humaine » poursuit l’artiste collectionneur. Comme pour tous les musées, il s’est posé la question avec sa femme de la classification de toute cette collection de statuettes et masques qui concernent un grand nombre de pays et régions d’Afrique. « On s’est dit que tout allait partir de la femme africaine. On commence par les treize statuettes représentant les treize cycles d’une femme sur une année. On en retrouve au nord de la Côte d’Ivoire comme au sud du Burkina Faso et un peu au Mali. Quand une femme a ses règles, elle désire avoir un enfant. Pour l’avoir, elle prie des déesses représentées par des poupées de fécondité. Quand elle a son enfant, la femme africaine doit encore prier d’autres divinités pour le garder en vie » explique Godefroy. Ainsi, petit à petit, toute l’exposition se forme. Le culte des jumeaux est représenté également et les différents royaumes ont aussi leur place, présents par une multitude d’objets. Le vernissage de ce nouveau lieu est prévu le 16 septembre, date anniversaire de sa femme, une date importante et symbolique pour Godefroy.