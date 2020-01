Loir Lucé Bercé : le numérique au coeur de la ruralité

Il y a quelques semaines, Denis Turin et Galiène Cohu, vice-présidents respectivement en charge de l’économie et du développement numérique de la Communauté de communes Loir Lucé Bercé (CCLLB), qui regroupe, au cœur d’une zone rurale en sud Sarthe, 24 communes pour un total de l’ordre de 24 000 habitants, autour de Montval (6 116 hab.), présentaient les plans d’un futur bâtiment de quelque 670 m2 entièrement dédié au numérique ; celui-ci sera implanté dans la ZA de Loir en Vallée, une commune nouvelle comptant 2 400 habitants.

C’est en février 2016, alors que les projets d’implantation de la fibre se précisaient, qu’une réunion s’est tenue pour la première fois à Ruillé (Loir en Vallée) afin d’identifier les utilisateurs du numérique ; ainsi que l’avait noté alors Galiène Cohu, cette démarche était novatrice dans la mesure où l’identification des besoins à satisfaire précédait la définition d’un programme. La rencontre a donné l’occasion de constater qu’il existait un grand nombre de demandeurs, tant actifs que potentiels.

En 2017, après la fusion des communautés de communes et la création de celle de Loir Lucé Bercé, Loïc Richer, un spécialiste des nouvelles formes de travail, recevait la mission de mettre en place un «tiers lieu numérique» à Loir en Vallée précédant de peu l’installation de «Loirtech», un collectif de compétences qui convergeaient vers la création d’une identité du territoire dans ce domaine. Les chefs d’entreprise du secteur ont fait part de leurs difficultés de recrutement. Avec le concours de l’Etat et de «Pôle emploi», celui du lycée professionnel Nazareth de Ruillé (Loir en Vallée) ainsi que celui de formateurs locaux, une école du numérique a été fondée, non loin du Loir, au milieu des champs ; cette structure a été labellisée par l’Etat «grande école du numérique», la seule de la région Pays de Loire installée en zone rurale. Une première promotion vient de sortir tandis qu’une seconde venait la remplacer. Les élèves de tous âges et de tous horizons professionnels se félicitent d’avoir trouvé cette possibilité de formation sur leur territoire avec des espoirs sérieux de débouchés.

Par ailleurs, la CCLLB a institué un espace de «coworking» ouvert 7j/7 et 24h/24 qui, en quelques mois, a rassemblé quelque 35 «coworkers» venus de la Sarthe et des départements voisins ; une animatrice organise et propose régulièrement des ateliers menés par des professionnels, traitant de sujets aussi divers que le «e.commerce», la «e.réputation , la présence sur les réseaux sociaux, etc.

C’est ainsi que le succès rencontré par ces différentes initiatives a conduit la CCLLB à concevoir et à lancer le chantier, à Loir en Vallée, du nouveau bâtiment de 670 m2 sur la départementale D305 ; celui-ci regroupera, entre autres, l’espace de «coworking», un «fab-lab», six bureaux individuels, deux salles de réunion ou de vidéo-conférence, deux salles de formation, etc. L’objectif est de favoriser la mise en place d’un écosystème entrepreneurial sur le territoire afin d’accroître son attractivité, d’inciter les «coworkers» à y demeurer plus longtemps, d’accompagner la transition digitale, d’attirer de nouveaux talents, de rayonner au-delà des frontières départementales et, enfin de former à de nouveaux métiers.

Xavier Campion

Le Petit Vendômois