MH Cuisines, bien plus que votre cuisine

Installé à Vendôme depuis septembre, MH Cuisines dispose d’un spacieux et lumineux showroom de 400 m2, innovant et différenciant tant par sa conception que par les matériaux présentés. En véritable créateur d’intérieur, cette enseigne est bien évidemment spécialisée dans l’aménagement de votre future cuisine mais bien plus encore… En effet, MH Cuisines vous propose une multitude de solutions pour votre intérieur : dressing, salle de bain, bureau, buanderie. L’étendue de la gamme leur permet de répondre à tous les budgets avec des matériaux de qualité climatiquement neutres car MH Cuisines, éco-responsable et solidaire, est engagé dans différents programmes environnementaux. Avec ses meubles fabriqués et assemblés en usine, ses 250 coloris de façades et plans de travail, MH Cuisines répond à toutes vos envies d’aménagements.

Nelly Romero, architecte de métier et Romain Parthenay, Vendômois et spécialiste de l’aménagement, tous deux co-gérants de l’entreprise et passionnés, ont à cœur d’accompagner leurs clients dans la bienveillance et le respect de leurs attentes.

Epaulés par Sandrine Lenoble, leur salariée, ils vous accueillent dans un esprit familial et convivial. A l’écoute de vos besoins, ils réalisent et suivent vos projets de A à Z, sur-mesure et 100% personnalisables. Avec confiance et transparence, toujours soucieux de la satisfaction de leurs clients, Nelly, Sandrine et Romain conçoivent vos futurs aménagements dans un véritable travail d’équipe. Les travaux liés aux différents aménagements peuvent être réalisés en collaboration avec des artisans locaux. Dans un souci de réactivité et de flexibilité, l’équipe s’étoffe avec l’arrivée d’un poseur salarié.

En mars, vous pourrez profiter de l’offre qui vous permettra d’obtenir jusqu’à 6 électroménagers offerts sur votre projet.

Une raison supplémentaire de découvrir toute la gamme des solutions qui vous sont offertes et de pousser la porte de MH Cuisines Vendôme pour vos futurs projets…

Vous pouvez d’ores-et-déjà consulter le site MH Cuisines (https://www.mh-cuisines.fr/), prendre rendez-vous en ligne ou par téléphone (à domicile ou au showroom) et les découvrir via leur page Facebook (MH Cuisines Vendôme)

MH Cuisines – Entre Intermarché et Bricomarché – Route de Blois-La Pierre Levée-41100 Vendôme- 02 54 82 30 18

(Publi-reportage)

