Montoire-Fontaine: une déchetterie restructurée et sécurisée

Le site rénové de Fontaine-les-Coteaux, géré par le Sictom de Montoire, a été inauguré le 18 mai. Gros plan sur ce dossier d’envergure qui concerne surtout la sécurisation des lieux.

La déchetterie rénovée, agrandie et surtout sécurisée de Fontaine-les-Coteaux, géré par le Syndicat intercommunal de collecte des ordures ménagères de Montoire (Sictom) a été inaugurée le vendredi 18 mai dernier. L’événement, symbolique (puisque le site flambant neuf d’une surface d’un peu moins de 5000 mètres carré est opérationnel depuis octobre 2017, date de la fin des travaux), a plus particulièrement permis de revenir sur un projet d’envergure dont le montant s’élève tout de même à 854 502,26 euros, financé presque à 100% par le syndicat lui-même.

Dans le détail, la déchetterie, destinée aux habitants des 57 communes qui composent le Sictom de Montoire (dont 9 en Sarthe, ndlr), offre désormais un service à la population plus large. «Elle est équipée de onze quais, de deux plateformes, déchets verts et gravats», déclarait, lors de son allocution, Odile Huppenoire-Bonhomme, la présidente du Sictom. Avec également des locaux adaptés de 130 m2 pour l’accueil des déchets technologiques, dangereux et divers (piles, ampoules…). Voilà pour le côté pratique.

Clôtures électriques et vidéo-surveillance

Mais le plus important reste la sécurisation, «rendue nécessaire car auparavant certains venaient tranquillement prélever des objets sur le site», confie Pierre Léger, directeur d’agence de la Safège, cabinet d’études maître-d’œuvre du projet. Concrètement, une clôture électrique a été mise en place. Elle englobe aussi le quai de transfert des déchets attenant à la déchetterie. Un système de vidéo-surveillance a vu le jour. À noter que, pour accéder à ces lieux dédiés à la protection de l’environnement, il faut passer deux barrières automatiques et disposer d’un badge d’accès. Les murs sont protégés par des bastaings. «La déchetterie est l’une des plus sécurisées du département. Et les incivilités ont disparu», souligne Odile Huppenoire-Bonhomme. De quoi dissuader d’éventuels contrevenants.

Repères

Le Sictom de Montoire gère au total sept déchetteries sur son territoire de prédilection, Montoire-Fontaine-les-Coteaux, La Chartre-sur-le-Loir, Couture-sur-Loir, Prunay-Cassereau, Droué, Savigny-sur-Braye et Le Plessis-Dorin. Le site de Fontaine, ce sont environ 30 000 entrées par an. Sur les 7000 tonnes de déchets collectés par an, 2550 tonnes proviennent de Montoire.

Des syndicats en fusion

L’inauguration de la déchetterie de Montoire-Fontaine fut l’occasion pour Odile Huppenoire-Bonhomme d’annoncer «la fusion au 1er janvier 2020 du Sictom avec le Syndicat mixte de réalisation et de gestion pour l’élimination des ordures ménagères de l’Est Sarthois (Smirgeomes) de Saint-Calais. Il n’y aura plus qu’un seul syndicat pour 110 000 personnes.» Cette mutualisation a déjà été entamée puisque ce Smirgeomes a pris dès 2013 la compétence Traitement des déchets.

Pascal Audoux