Partenariat inédit pour le conseil départemental

Le conseil départemental noue un partenariat inédit avec un youtubeur, Benjamin Brillaud , plus connu sous le nom de » Nota Bene « .

» Nota Bene » est le nom de la chaine Youtube de Benjamin Brillaud . Cette chaine a pour vocation de faire découvrir l’Histoire, en vidéo, à travers des anecdotes. Grâce à son talent, il réunit 710 000 abonnés sur Youtube et 75 000 sur Facebook. En moyenne, les vidéos qu’il publie sont vues entre 150 000 et 250 000 fois, plus de 2 millions pour certaines, un vrai succès !

Le partenariat établi avec ce vidéaste vise à faire connaître le Loir et Cher, son patrimoine et son histoire via cette chaine Youtube dont la notoriété est indéniable.

Au total, 5 vidéos d’environ 7 minutes ont été réalisées par Benjamin Brillaud , 3 consacrées à des châteaux du département et 2 à des villes.

Depuis le 4 juin et jusqu’au 14 juin, le youtubeur publie régulièrement une vidéo sur sa chaîne.

Programme des publications et synopsis des vidéos :

Lundi 4 juin – Le château du Moulin à Lassay-sur-Croisne

Pourquoi construire un château médiéval avec tout l’attirail de défense en pleine renaissance alors que cela est à priori inutile ? Le château du Moulin est initié par Philippe du Moulin, au coeur de la Sologne, et il recèle bien des secrets…

Mardi 5 juin – Le château de Villesavin à Tour-en-Sologne

Jean le Breton est un brave type, il a partagé une geôle avec François pendant les guerres d’Italie et l’amitié entre les deux hommes aboutie à ce que le roi lui confie la construction d’un château hors norme : le château de Chambord. Et quoi de mieux pour surveiller le chantier que de se faire construire son propre château, juste à côté de Chambord, à Villesavin ?

Jeudi 7 juin – La ville de Romorantin-Lanthenay

Saviez-vous que le célèbre Léonard de Vinci, lors de son passage en France, avait pour projet de construire une cité idéale ? C’est à Romorantin que le savant planifie l’œuvre de sa vie, qui ne verra pourtant jamais le jour…

Lundi 11 juin – Le château de Talcy à Talcy

Vous connaissez Ronsard ? Ce célèbre poète tenta de séduire une jeune adolescente au sein du château de Talcy, un édifice magnifique qui voit lors de son histoire passer plus d’un amoureux transi…

Jeudi 14 juin – La ville de Vendôme

Au XVIe siècle, lors des guerres de réligion, le roi Henri IV fait donner l’assaut sur la ville de Vendôme, alors aux mains des catholiques. Une des attaques le plus barbares du roi selon certains écrits. Mais qu’en est-il vraiment ?

