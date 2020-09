Premier salon des artisans d’art au château de Fretay

Ce premier Salon, conçu et organisé par Marie-Hélène Poisson, restauratrice de meubles et objets en marqueterie Boulle et créatrice contemporaine au Château de Fretay sur la commune de Savigny-sur-Braye accueillera 31 artisans d’art les 12 et 13 septembre dans les jardins de sa demeure.

Un premier salon qui a la particularité de rassembler des artisans d’art de tout horizon et qui les verra en action sous des tentes individuelles. «J’expose chaque année mon travail au Salon du Patrimoine. Je me suis aperçue depuis très longtemps que les visiteurs apprécient lorsque je m’exécute sur le stand avec ma machine de découpe. C’est une demande forte et hélas tous les artisans ne le font pas. Je désirais organiser ce genre de salon chez moi, le lieu s’y prête parfaitement et la manifestation aura donc cette spécialité et cette obligation de démonstration pour tous les artisans-exposants, des amis pour la plupart» détaille l’organisatrice. Avec des partenaires institutionnels comme le Conseil départemental de Loir-et-Cher, la Chambre des métiers et de l’artisanat du département ainsi que la communauté Territoires vendômois et sa marque Vendôme, le salon se tiendra exclusivement en extérieur ce qui permet de rassurer tout le monde en temps de Covid.

Plusieurs animations prévues comme des cours ou conférences (voir programme détaillé ci-dessous) mais également la création en direct d’une sculpture en bois ou l’élaboration d’une fresque sur un mur des communs du château. Le samedi soir, en nocturne, place à l’art musical avec le groupe de jazz Blue d’Aspect, qui jusqu’à 22h, jouera pour les convives en trois sets, réunis autour d’une planche dînatoire avec charcuterie et fromage (réservation plus que recommandée). Côté restauration justement, tout est également prévu pendant le week-end avec à midi des culottes d’agneau et des pommes de terre cuites au feu entre autres. « Nous avons privilégié nos producteurs et distributeurs locaux, nous avons la chance d’avoir tout sur place » insiste Marie-Hélène Poisson.

Tout est prêt pour accueillir le public autour des artisans d’art et leur passion, ces ambassadeurs du savoir-faire français. «Quand la main, le geste, le savoir-faire disent aux yeux du public la beauté de notre patrimoine» conclut l’organisatrice de ce premier salon, pas comme les autres.

31 artisans d’art en démonstration

Corinne Tual, fresquiste

Maisons Paysannes de France

Olivier Maupin, restaurateur de livres anciens

Stéphane Sallier, tailleur de pierres, restauration patrimoine ancien

Atelier Laurent Proust, restaurateur de meubles anciens

Atelier Françoise Lagénie, restauratrice de tableaux

Manufacture Langlois, restauration de tapisseries

Atelier La Cerisée, conservation restauration de sculptures

Chimène D, brodeuse au crochet, plumassière

Tzarig, céramique et design textile

Atelier Martinez, joaillier

Morgane Savary et François Moreau, réparation horlogère

Thévenon, tapissier décorateur

Atelier M.H. Poisson, marqueterie Boule

Vendôme, bien plus qu’une place

Leo Capuccio, tailleur et sculpteur sur pierres

Jürgen Katzengruber, couture créative pour homme

Robert Hebrard, luthier sculpteur

Yvan Jolly, sculpteur sur bois

Atelier Lauranne MK, doreuse à la feuille

Cinabre, noeud papillon et cravate

Poussière de pierre, tailleur de pierre

La Sellerie Percheronne, sellier harnacheur

Atelier Métal d’Art, restaurateur de bronzes

Fabrice Gloux et Jeanne Spehar, sculpteur sur marbre – modelage – papier panoramique

Atelier Lorin, maître verrier

Atelier Blois Bleu, marqueteur

Marcel Covello, coutelier-forgeron

Evelyne Gilibert, peintre en décor

Marie Janvier, modiste parurière florale

Atelier Foutu Brin, vannier

Conférences – cours

Jurgen Katzengruber :

Conférence sur les vêtements excentriques à travers les siècles. Samedi et dimanche à 11h30.

Olivier Maupin :

Conférence sur la restauration des livres anciens. Samedi et dimanche à 15h.

Conférence à 4 mains de Jeanne Spehar et Fabrice Gloux complice dans la création et la vie. Fabrice Gloux

Conférence de modelage et de sa passion pour la sculpture française et italienne. Samedi et dimanche à 14h.

Jeanne Spehar

Conférence sur le dessin, peinture et papiers peints panoramiques. Samedi et dimanche à 14h.

Philippe ROUILLAC

Conférence sur la saga des trésors retrouvés dans le Val de Loire suivie d’une dédicaces de l’ouvrage « Adjugé ». Samedi à 16h

Atelier M-H Poisson :

Cours de marqueterie pour les enfants. Dimanche à 10h.

Robert Hebrard

Conférence sur l’acoustique instrumentale. Samedi à 17 H

Une fresque sera réalisée sur un mur des communs du château pendant les 2 jours.

Salon des artisans d’art au château de Fretay –

Savigny-sur-Braye – les 12 et 13 septembre,

10h-18h, entrée libre et gratuite

avec nocturne jusqu’à 22h le samedi.

Restauration avec réservation, sur place midi et samedi soir.

Contact : salonfretay@orange.fr

ou sur le compte instagram salonfretay

Alexandre Fleury