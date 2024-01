Tout sur les Rendez-Vous de l’Histoire

Dominique Mauclair, enseignant d’Histoire-géographie, natif de Vendôme, a fréquenté le festival d’Histoire de Blois depuis ses origines (27e édition en octobre 2024) avec diverses motivations et regards. Comme festivalier et bénévole d’abord mais également co-organisateur d’un débat en 2010 sur le thème de la justice animé par ses élèves et comme auteur d’un ouvrage co-écrit avec Pascal Nourrisson et Jean-Paul Sauvage «Le Loir-et-Cher insolite et secret» aux Editions Sutton en 2018. Préfacé par Jack Lang, son nouveau livre aux Editions du Café Littéraire de la Terrasse, «Les rendez-Vous de l’Histoire de Blois. Regards d’un festivalier» présente ce festival, évènement abondamment documenté, sous un angle différent mettant en lumière ses créateurs mais également les enjeux et les impacts de ce rendez-vous devenu incontournable.

En vente à La Maison de la Presse à Vendôme. «Les rendez-Vous de l’Histoire de Blois. Regards d’un festivalier» Les Editions du Café Littéraire de la Terrasse. 14€