Un café bien dans l’air du temps

Un endroit atypique ouvre ses portes à Vendôme. Entre brocante, ateliers thématiques, conférences, expositions, concerts, l’Espace 102 livre une partition originale et conviviale.

Plus qu’un café, c’est un concept. Depuis avril, Le Refuge, l’ancien restaurant du faubourg Chartrain à Vendôme, s’est mué en café-brocante. L’endroit est surprenant, chaleureux, une remontée dans le temps qui vous expédie tout droit dans les années 50, en balayant jusqu’au début 1990. Un vieux comptoir de bar de campagne sous un éclairage tamisé, du mobilier vintage, des luminaires d’époque, un téléphone orange à cadran, des objets qu’on croyait enfouis dans la mémoire de notre enfance, et qu’on vient chiner ou simplement admirer le temps d’un café ou d’un thé, mais surtout un endroit pour se rencontrer, partager, échanger. Anthony Ginis, le propriétaire des lieux est une boîte à idées : «L’Espace 102 est un réceptacle pour des événements de toute nature : ateliers, soirée musicale, théâtrale, conférences thématiques, café-philo, expositions, contes… qui permettent la rencontre d’univers différents.»

Une scène ouverte pour la fête de la musique

Depuis son ouverture, le 102 a déjà organisé une conférence sur «le chamanisme celtique», des ateliers «méditation de pleine conscience», «numérologie» ou encore «s’écrire une lettre d’amour» qui ouvrent à la réflexion sur les mystères insondables de l’âme, du corps et de l’humanité. Toujours en lien avec les valeurs portées par Anthony Ginis : bien-être et surtout mieux-être. Mais sans oublier le festif. Après le succès du premier «Concerthé», un spectacle musical interactif où le groupe The Improsters proposaient des reprises à la demande, le 102 récidive pour la Fête de la musique. «Une scène ouverte où les musiciens pourront se produire, faire le bœuf, mélanger leur répertoire et leur talent, explique Anthony. Nous privilégions le jazz, l’acoustique, le folk, la variété pour respecter le voisinage et parce que le décorum et l’agencement de l’endroit s’y prêtent.»

Des soirées et des événements où les participants peuvent amener quelques victuailles et autres boissons, à partager ensuite avec les artistes où les intervenants afin de prolonger ce temps de convivialité. Le bar est sans alcool, mais offre une large variété de boissons chaudes ou froides. Cependant, en fonction de la nature de l’événement, des dérogations seront ponctuellement demandées pour satisfaire les amateurs de raisin ou de houblon. A terme, l’endroit se transformera en dépôt-vente pour enrichir le stock, déjà impressionnant, d’objets, de mobilier vintage ou collector et un espace wifi sera à disposition de ceux qui souhaitent travailler dans un cadre original et apaisant. L’endroit est idéal pour se poser, lire un bouquin ou juste échanger avec le patron et les déjà très nombreux fidèles de la maison. A consommer sans modération.

Espace 102, du mardi au samedi, de 14h à 19h (hors événements), au 102, faubourg Chartrain, à Vendôme.

Pour être informé de la programmation, envoyez un mail à anthony.ginis@yahoo.fr ou 07 82 13 75 61.

Jean-Michel Véry