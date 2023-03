Un ouvrage unique pour le Loir-et-Cher

Les projections de plans et dessins signés par le cabinet français d’architectes et d’ingénierie Marc Mimram annoncent, déjà, une réussite tant visuelle que pratique et dans l’air du temps, écologique, de plus, avec la promotion des mobilités douces et alternatives…

La future passerelle sur la Loire, entre Vineuil et La Chaussée-Saint-Victor, devrait avoir fière allure, en amont de Blois. Ouverte aux piétons, cyclistes, cavaliers à pied, mais tenant leur monture en « laisse », elle constituera un atout majeur dans les nouveaux équipements touristiques séduisants que propose(ra) le Loir-et-Cher.

Avec le belvédère annoncé au viaduc des Noëls, sur Vineuil, cette passerelle offrira un observatoire ayant pour thème principal La Loire, les occupants de ce fleuve, encore sauvage, et un lieu de rendez-vous pédagogique ouvert à toutes les générations.

On pourra suivre, notamment, la vie et les habitudes des sternes présentes, à longueur d’année, sur l’île centrale, presque à mi-parcours, aux alentours de la fin de l’année 2024, à la veille de l’ouverture officielle, les principaux travaux devant être engagés à la fin de ce deuxième trimestre 2023, quand les derniers obstacles administratifs sécuritaires auront été calés, dont l’inventaire d’éventuels explosifs datant de la dernière guerre, autour du viaduc des Noëls…

Long de 380 mètres, l’ouvrage en bois et acier, principalement, large de 4 mètres, disposera d’assez d’espace pour ses utilisateurs qui, au début du moins, auront tendance à flâner et à tester tous les points névralgiques offrant le meilleur angle de vue. Les autres, plus sportifs, fileront leur train en jouant à saute-mouton entre les deux rives…, en annulant leurs circuits habituels, via le pont Charles-De-Gaulle de Blois.

Président de l’Observatoire Loire, Jean-Pierre Bessonnie, ardent défenseur de la Loire avec son équipe de passionnés, frétillait de joie, crinière léonine blanche au vent, en accueillant, chez eux, tous les invités venus signer la convention de cofinancement, à savoir François Pesneau, préfet de Loir-et-Cher, pour l’État ; Philippe Gouet, président du Conseil départemental de Loir-et-Cher ; Dominique Roullet, vice-président (Indre) du Conseil régional Centre-Val de Loire représentant le président François Bonneau retenu à la session régionale à Blois ; Christophe Degruelle, président d’Agglopolys.

Les quatre cosignataires ont vanté les avantages touristiques et environnementaux que cette passerelle allait développer autour de La Loire, en assumant les quelque 14 millions d’euros programmés, mais qui seront, sans nul doute, dépassés quand les travaux seront terminés. Chacun des orateurs exprima sa confiance en l’avenir de cet ouvrage unique dans la meilleure des conditions unitaires collectives au service de tous.