Vendôme-Gevelsberg des kilomètres d’amitiés (2)

Vendôme-Gevelsberg des kilomètres d'amitiés

Gevelsberg, samedi 2 juin

La matinée

La journée sportive commence par des compétitions de natation. L’USV Natation est venue avec 24 nageurs dont 5 de la natation artistique (anciennement synchronisée), d’autres nageurs des sections perfectionnement et compétition, accompagnés par Marie-Pierre Auger (coprésidente de l’USV Natation) et Patrick Souriau, membre actif du jumelage. Les vendômois ont nagé contre les locaux afin de marquer le plus de points possible dans cette compétition. Résultats les vendômois ont gagné à 40 points contre 32 pour les Allemands. Un trophée qui voyage d’un pays à l’autre et alors donné aux gagnants… Les vendômois avaient fait le voyage aller avec et le garde. Depuis 2012, les vendômois gardent ce trophée et le garderont au moins jusque la prochaine compétition.

Suite de la journée au dojo de Gevelsberg où se déroulent des rencontres entre judokas. L’entraineur allemand inflige un entrainement ultra physique aux vendômois, tout cela dans le sourire, la joie et la bonne humeur mais sous les yeux attentifs de Muguette et Alain Saillard, figures emblématiques du sport à Vendôme, actifs à l’USV-UA et à l’USV Judo.

12 heures

Remise du cadeau offert par Vendôme à Gevelsberg, 45 roses de Ronsard plantés devant la mairie.

L’après-midi

Echanges au tour du handicap avec un organisme local « AWO » et l’Association Pour Handicapés du Perche à Cormenon, représenté par son directeur, Loïc Tytgat accompagné de quelques résidents, également Alia Hammoudi en charge de l’inclusion et de l’accessibilité à la mairie de Vendôme complétés par d’autres acteurs tels qu’Ingrid Germain référente handicap et son homonyme allemand.

Pendant ce temps-là, à la Maison des jeunes de Gevelsberg, deux vendômois David et Rémi du centre culturel, accompagnés par de jeunes Allemands, dessinent un graffiti pour la ville hôte, 7 heures de travail pour un magnifique résultat.

Soirée de clôture

Diner identique à la veille, sous le chapiteau mais le soleil est présent, et beaucoup de locaux participent à la fête, concert de plein air et feu d’artifices, les Allemands savent recevoir. Toute la journée, à « L’Ennepogen » est organisé diverses animations pour les enfants, il y a un skateboard et des stands de produits vendômois, du vin, des confitures au safran, du thé, des bijoux…

Liliane et Philippe de Vendôme, participent pour la première fois au jumelage et ont adoré les allemands et leur accueil chaleureux, la ville, ils sont prêts à revenir. Prochain voyage en Allemagne ? Dans 10 ans, les échanges sont organisés tous les 5 ans, les anniversaires en 5, les Vendômois se déplacent et les années en 0 les Allemands viennent en France.

Dimanche 3 juin

La matinée : messe œcuménique

12h30. Retour vers Vendôme. Nous n’avons pas pu assister à tous les événements, mais au total, ce seront 320 Vendômois qui auront participé au jumelage. Les habitants de Gevelsberg n’ont pas manqué de les saluer au pied des autocars.

Sur la route, une fenêtre extérieure pour le bus numéro 1 qui explose. Un trajet qui s’est dans l’ensemble bien déroulé. Fin de ce voyage vers 23h après l’arrivée à Vendôme.

L’école primaire de la Cormegeaie, représenté par le directeur Benoit Bouguereau, 28 élèves de CM2 et 3 accompagnateurs, participait également au jumelage. Cette rencontre clôturait une année d’échanges avec une classe de 6ème allemande, plusieurs animations ont permis aux enfants d’échanger facilement avec les locaux. Les jeunes dormaient dans une auberge à Hagen, et ont visité les alentours de Gevelsberg, Cologne notamment.

L’USV Cyclo a rallié Gevelsberg en vélo, partis le 24 mai de Vendôme et arrivés le 31 mai à Gevelsberg après 8 étapes réalisées avec une moyenne d’une centaine de kilomètres par jour. Leurs journées consistaient à partir vers 8h, ils parcouraient les 2/3 du trajet le matin, faisaient une pause pour le déjeuner et finissaient le parcours vers l’hôtel. Les cyclistes ont eu un temps fabuleux tout au long du périple, Jean-Jacques a apprécié le voyage, première fois qu’il venait en Allemagne.

