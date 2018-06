Villiers, les fruits de la passion

Près de 700 m2 de bonheur fruité. A Villiers-sur-Loir, la municipalité a mis en place depuis 2014 un verger partagé. Des pommes, des poires et… bientôt des légumes, à disposition de tous.

Le terrain a été racheté en novembre 2013 à un habitant par la commune. Un terrain, proche de l’entrée baignade du plan d’eau, où trônait déjà des arbres fruitiers, mais nombre d’entre eux étaient en fin de vie ou à l’abandon. Une première option s’offrait comme une évidence : bétonner et agrandir le parking en bordure du plan d’eau. Veto de Jean-Yves Ménard, l’édile villiersois : «Non, on ne peut pas couper ces beaux arbres !»

Une autre idée a alors germé, transformer l’endroit en verger partagé, à l’accès libre, à destination des habitants et des visiteurs. C’est le jardinier en chef des Ateliers de Chaumont qui viendra nourrir le projet de ses bons conseils. Assurant même une formation aux employés municipaux qui désormais sont en charge de l’entretien du verger.

Et, fidèle à l’engagement de la commune depuis 2015, les arbres et les fruits ne reçoivent aucun traitement phytosanitaire. Pommiers, pruniers, cerisiers, poiriers sont à la disposition de tous, gratuitement, dans un espace entretenu au cordeau par les employés municipaux et sans clôtures. «Nous redoutions quelques abus, mais les gens vont de plus en plus s’habituer à cette forme de gratuité, se responsabiliser et ne prendre que ce dont ils ont besoin», explique Laurence Paganucci, l’adjointe au maire.

Pour preuve, à la rentrée, sur le site du verger, une butte en permaculture sera érigée pour produire des légumes. Et toujours en libre accès. Cerise sur le verger, en mai, une spirale aromatique a vu le jour dans le cadre d’un atelier jardinage. Estragon, mélisse, citronnelle, ciboulette, persil, fenouil, origan… viennent désormais embaumer ce jardin des délices. Une initiative originale, participative, écologique et au service de la collectivité. Le fruit d’un beau labeur en somme.

«Le Verger partagé», rue du Lavoir,

à côté de l’entrée du plan d’eau, à Villiers-sur-Loir.

Jean-Michel Véry