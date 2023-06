A la découverte de la sculpture technique du bronze à la cire perdue Ateliers animés par Bamadou et Ibrahim Traore, sculpteurs-fondeurs de bronze du Burkina Faso. 2 ateliers les 15 et 16 ou 17 et 18 juillet et les 22 et 23 juillet. Démonstration par les artistes, coulage des œuvres des stagiaires. A l’école communale. 200 €. Nicole Landemard : tel : 06 13 25 45 03 – n.landemard@orange.fr. Or par Solidarité enfants sourds du Faso