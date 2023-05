Au delà des mers nouvelle revue de Paradis (30 ans de plumes, paillettes, danses, musiques, magie et rêves). Séances : vendredi 27 oct ( soirée de gala à 21h), samedi 28 oct (21h), mardi 31 oct (dîner spectacle à 19h), vendredi 3 nov (21h); samedi 4 nov (21h), vendredi 10 nov (21h), samedi 11 nov (dîner spectacle 19h), vendredi 17 nov (21h) et samedi 18 nov (21h). 45€/pers (tarif groupe possible), et 80€ pour les dîners spectacle. Réservation : www.paradis-spectacle.fr ou au Bar à Vins “Le Jasnières” les 1er et 3e samedis du mois de 10h à 12h30 place de la République à la Chartre-sur-le-Loir. Pour les groupes tel 07 82 64 17 72. Proposé par Paradis Revue Spectacle.