Déjeuner et spectacle de la revue Cabaret «C’est si bon» Ensemble et solidaires UNRPA de Vendôme organise une sortie avec les cars Simplon Voyages, pour aller au magnifique spectacle d’1h40, assuré par 7 chanteurs, comédiens et danseuses professionnelles de la Cie «Tous en Scène». Au programme avant le spectacle : déjeuner, animations et danses assurées par l’orchestre de Jean-François Carcagno. Tarif : 33€ à l’inscription et 50€ solde. Insc avant le 8 novembre au 02 54 77 10 85