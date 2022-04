Escapade culturelle et gourmande Parcours de 2 km ponctué d’étapes artistiques, culturelles et ludiques. Durée 40 min. Présence d’un marché gourmand et artisanal en fin de parcours. Bénévolat et infos complémentaires à secretariat.ademe@gmail.com et page facebook sur ademe oucques les news. Départ au 11 route de Châteaudun, arrivée salle des fêtes . 4 €/pers de +12 ans. Gratuit pour les -12ans . (tarif préférentiel pour tout bénévole et leur famille). Org par Ademe Oucques