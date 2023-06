Exposition : Jours de fête à l’Office de Tourisme de Fréteval, Découvrez les festivités qui ont marqué le siècle passé sur notre territoire, Ouvert du mardi au samedi de 14h à 18h, place Pierre Genevée. Informations : communication@cchv41.fr.jusqu’au 2 juillet; vendôme; «Biblotage et tonitruance»; expo des oeuvres de Pierre Antoniucci. Au grand manège. Entrée libre. Ouv les jeudis, vendredis et dimanches de 15h à 19h et les samedis de 10h à 19h. Visites commentées possibles les vendredis à 11h30 et 15h (sf le 16 juin), samedis 10, 24 juin et 1er juillet à 14h et 16h et le samedi 17 juin à 10h et 11h. Tél 02 54 89 44 00