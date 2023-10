Exposition Recueil de sculptures Aux Moulins de Paillard. Des visites guidées et gratuites les samedis et dimanches de 15h à 19h et sur rendez-vous. Avec l’œuvre The Flicker de Tony Conrad (courtesy of The Film Gallery), réalisateur d’avant-garde (XXe et XXIe siècles), et les traces de danse venant des archives de la Bibliothèque nationale de France (début XVIIIe siècle).