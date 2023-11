Journée de Prévention et dépistage du cancer à la Maison de santé (3 allée de la gare); 2 ateliers alimentation et activité physique, dépistage cancer su sein, du colon et de l’utérus. Entrée libre et gratuite. Insc conseillée mais pas obligatoire au 02 54 80 85 80 ou 06 33 12 96 66. Org par le CRCDC en partenariat avec la MSA la communauté de communes du Perche et la Mairie de Mondoubleau.