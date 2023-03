Journées Européennes des Métiers d’Art au Marché couvert, Gratuit. Artistes présents : carazzo (sculpteur céramiste), L’Âme de feu (céramiste), La petite fabrique de papier, (fabrication de papier artisanal en fibres de lin et de chanvre, objets en papier de plantes), Elisabeth Heim (créations fleurs pressées), Atelier Bois bleu (Ébéniste marqueteuse), Atelier Béatrice Saillard (reliure et dorure), Atelier Fil en patine (personnalisation de petits meubles), Atelier l’Aiguille Courbe (tapisserie d’ameublement), MG Aero (Restauration et maintenance d’objets volants anciens). Présentées par l’Association LAMA. L’occasion de découvrir des métiers ancestraux. Présence des artisans avec explications et démonstration de créateurs et restaurateurs passionnés et talentueux qui travaillent des métiers très variés. Lire page 15