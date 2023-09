La Journée de la voie verte avec la Communauté de communes Loir-Lucé-Bercé et Loir en Vallée, l’association Les Moulins de Paillard se réjouit d’accueillir le Département de la Sarthe pour la Journée de la Voie Verte ! C’est l’occasion de découvrir cette belle piste à travers des animations et deux itinéraires (6km et 17km) au départ des Moulins de Paillard à 14h, ainsi que les activités touristiques et culturelles qui se trouvent sur son tracé. Restauration et/ou possibilité de pique-niquer à partir de 12h à Paillard. Pour plus d’informations : www.sarthe.fr