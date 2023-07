Les Lignièroises Première édition La Société communale de chasse de Lignières organise la première édition des Lignièroises, manifestation dédiée aux talents de la commune et des alentours. Exposants autour des énergies renouvelables, associations, artistes et producteurs locaux, exposition de vieux tracteurs et automobiles anciennes, démonstrations de danse, de combats médiévistes, concours de tir à l’arc… Restauration et buvette sur place. Entrée et parking gratuits. Rens et réservation au 06.61.11.43.39.