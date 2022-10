Loto au foyer Socio-culturel. Ouverture des portes à 17h30. 1er lot : BA de 500€. Et 1 870€ en BA et de nombreux autres lots. 3 lots par partie. 2 parties enfants gratuites. Mini-bingo et mini lotos animés par Françoise. Carton : 3€, pl. de 6 cart. 16€ et pl. de 8 cart. 20€. Sandwichs, pâtisseries et buvette. Org par Les Belles d’Antan Douysiennes.