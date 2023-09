Loto au Foyer socio-culturel. Ouv des portes dès 17h30. 1er lot : BA de 800€ et de 4300€ en BA et lots. 3 lots par partie, 2 parties enfant gratuites. Carton à 3€ et planche de 6 cartons à 16€, pl. de 8 cartons à 20€. Mini bingo et mini-lotos. 3 lotos flash à 10€ pour 510€ de BA. Animé par Françoise. Sandwichs, pâtisseries et buvette. Résa au 07 71 15 39 32 ou 06 23 95 18 46. Org. par les Belles d’Antan Douysiennes