Loto des 3 Petits Cochons dans le cadre de la Fête du Cochon; 1 carton : 3€, 3 c. 8€, 7 c. 15€ et 12 c. 20€ 1 plaque 12€ et 2 plaques 20€. Loto Plus 2€, 5€ les 3. bons d’achat et nombreux lots. Buvette et restauration sur place. Rens : 06 79 79 30 35 ou 02 54 72 42 03. Org par les Amis du Niclo.