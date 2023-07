mondial de l’ULM 42e édition. Le RDV incontournable de l’aviation ultra légère motorisée en Loir-et-Cher. A l’aérodrome Blois-Le Breuil. Plus de 800 machines présentes, 120 exposants et 12 pays représentés, appareils innovants et avaition verte, ateliers cerfs-volants et animations enfants. Soirées concerts vendredi à 20h : Les Argonautes et Samedi 20h Arhios (entre libre. Pass 3 jours 15€. Buvette et restauration sur place. Rens www.mondialulm.fr