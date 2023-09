Randonnée d’automne randonnée pédestre au départ de l’espace Meschers, 3 rue de Sully, avec 6 parcours de 7, 11, 16, 20, 26 et 32 km, dès 7h pour le 26 et 32 et 7h30 pour les autres parcours. N’oubliez pas votre gobelet. Tarif 2,50 € pour les licenciés ffrandonnée et 3€ non licenciés, gratuit pour les enfants. Pour le 26 et le 32 km 4,5€ licenciés et 5€. Rens 06 31 43 97 94. Org par les Randonneurs montoiriens