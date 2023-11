Randonnée pédestre annuelle de l’association sportive et culturelle de Mazangé 4 parcours : 10,5 / 14 / 18 / 21km. Inscriptions en sous-sol du foyer communal, derrière la mairie, à partir de 7h30 jusqu’à 10h. Pas de départ des 21km après 9h. Apporter gobelet réutilisable personnel si possible. Ravitaillement à mi-parcours. 3€ non licenciés; 2.50€ licenciés et enfants de – 13 ans. Org par l’Association sportive et culturelle de Mazangé